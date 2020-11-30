Найроби, , 11:26 — REGNUM Кения в очередной раз была признана лучшим мировым сафари-направлением по версии World Travel Awards (WTA), передает Citizen TV.

О победе Кении в этой номинации было объявлено во время 27-й ежегодной церемонии World Travel Awards Grand Final 2020, которая проводится в честь выдающихся достижений во всех секторах мировой индустрии путешествий и туризма. Кения получила эту международную награду уже 7-й раз за последние 8 лет.

Председатель Совета Кении по туризму Джимми Кариуки высоко оценил очередную номинацию, охарактеризовав ее как еще одну веху для туристической индустрии Кении, добавив, что она свидетельствует о превосходном качестве предложения сафари-индустрии страны.

«Эта победа является подтверждением титула «родина настоящего африканского сафари». Без сомнения, это заслуженная победа, и мы можем только становиться лучше. Мы продолжим нашу приверженность сохранению уникального наследия дикой природы, дарованного нашей стране ради будущих поколений», — сказал он

Он добавил, что награда имеет для страны большое значение, особенно в 2020 году, когда туризм бы затруднен пандемией коронавируса.

Несмотря на меньший турпоток, Кения в этом году получила три международные награды. Страна была признана ведущим направлением в Африке для гольфа, ведущим туристическим направлением Африки и ведущим мировым направлением сафари.

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