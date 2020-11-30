Москва, , 02:37 — REGNUM Более 5,2 млрд рублей требовало с «Объединённой авиастроительной корпорации» Министерство обороны России. Арбитражный суд Москвы полностью отклонил иск. Решение пока не изготовлено и детали, мотивировки судья неизвестны. Вердикт может быть оспорен, передаёт ИА REGNUM.

Иск на сумму 5 222 511 377,69 рубля рассматривался год — с ноября 2019 года. Претензии фигурировали как неустойка по госконтракту от ноября 2014 года. Третьим лицом в споре выступала самолётостроительная корпорация «МИГ».

На 15 декабря в закрытом режиме также назначено заседание ещё по одному иску министерства к ОАК — о взыскании неустойки в размере 1 438 004,31 рубля. Также в этот день будет рассмотрен иск минимущества Московской области. В последнем деле речь идёт об изъятии имущества для государственных нужд. Планируется изъять у ОАК земельный участок площадью 4 тыс. кв. м, предназначенный под штаб-квартиру. Он образован из надела площадью 25,2 тыс. кв.м.

Напомним, «Объединённая авиастроительная корпорация» была создана для управления крупными авиактивами России в 2006 году.