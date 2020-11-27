Ханты-Мансийск, , 14:45 — REGNUM В Югре до 5 декабря 2020 года отдельным категориям граждан будет выплачено две тысячи рублей. Об этом сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.

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Она будет предоставлена в беззаявительном порядке неработающим пенсионерам, семьям с детьми-инвалидами, семьям, имеющим доход не выше величины прожиточного минимума ХМАО.

Выплата в размере одной тысячи рублей будет предоставлена всем неработающим пенсионерам вне зависимости от дохода.

Получателями единовременной помощи станут 75,5 тысячи семей с детьми и 252,8 тысячи неработающих пенсионеров.