Орел, , 13:11 — REGNUM Вопрос завершения строительства многопрофильного медицинского центра областной клинической больницы, который за 12 лет возведения получил в регионе название «титаник», обсудит губернатор Орловской области Андрей Клычков с вице-премьером Правительства РФ Татьяной Голиковой. О двухдневном визите главы региона в Москву 27 ноября сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

Медцентр в Орле начали возводить ещё при губернаторе Егоре Строеве, однако за 12 лет строительство не закончилось, а только обросло уголовными делами.

«Объект крайне важный и актуальный. Как я уже говорил, по нему ведутся проектно-изыскательские работы, средства на обновление ПСД областной бюджет взял на себя. Планирую также поднять вопрос оснащения корпуса оборудованием. Это значительные капиталовложения, поэтому здесь мы рассчитываем на федеральную поддержку», — пояснил сам Клычков.

В числе других вопросов — увеличение автопарка скорой медицинской помощи, а также обеспечение лекарственными препаратами розничной аптечной сети.

В перечне тем встречи с Голиковой не упоминается вопрос обеспеченности Орловской области койками для лечения пациентов с коронавирусом. Между тем, как сообщало ИА REGNUM, Голикова неоднократно упоминала Орловскую область в числе регионов с самым низким процентом свободного коечного фонда.