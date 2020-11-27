Москва, , 12:17 — REGNUM Введение в России льготной ипотеки привело к рекордному росту объёмов выдачи ипотечных кредитов — за 10 месяцев 2020 года было выдано больше кредитов, чем за весь 2018 год. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 ноября заявила завкафедрой менеджмента недвижимости факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елена Иванкина. Так она прокомментировала слова главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что своевременное завершение программы льготной ипотеки позволит избежать формирования пузырей.

«Программа льготной ипотеки была введена в 2020 году для того, чтобы поддержать уровень спроса на жилье. На сегодняшний день льготная ипотека для новостроек составляет 6,5%. Для нашей страны это самый низкий уровень ипотечных процентов за последние 30 лет, — сказала Иванкина. — Введение льготной ипотеки привело к рекордному росту объёмов выдачи ипотечных кредитов. За 10 месяцев 2020 года было выдано больше кредитов, чем за весь 2018 год. Одновременно со снижением ипотечной ставки по кредитам в стране росли цены на жилую недвижимость. По оценке экспертов, за 2020 год они поднялись с 10% до 16%, в том числе на недвижимость массового сегмента. Снижение ключевой ставки на 1,75% привело к снижению процентов по валютным депозитам, во многих случаях ставка перешла в отрицательные цифры. В этой ситуации инвесторы стали вкладывать свои средства в жилье».

Также Иванкина отметила, что уровень просроченной задолженности в ипотеке на октябрь 2020 года составляет 1,59%.

«Обычно просрочка держится на уровне 0,9%. В мировой практике считается нормальной просрочка до 3%. У нас банки ответственно относятся к выдаче ипотечных кредитов. При снижении требований к первоначальному взносу до 15% объем выдаваемых кредитов по сниженным первоначальным взносам снизился с 30% до 27%, то есть банки ужесточили свои требования к выдаче ипотечных кредитов. В РФ нет ипотеки под нулевой процент и с плавающей ставкой кредитования. Все это позволяет сделать вывод, что реальных предпосылок для надувания ипотечного пузыря пока нет», — констатировала экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Максим Соколов заявил, что если программа льготной ипотеки закончится в установленный срок — 1 июля 2021 года, то это позволит охладить рост цен на квадратный метр.

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