Москва, , 11:19 — REGNUM На середину 2020 года в России насчитывалось 8,6 млн легковых автомобилей в кузове хэтчбек. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

По данным агентства, доля хэтчбеков в общем объеме зарегистрированных в РФ авто составляет 19,3%.

Самыми распространенными в этом сегменте являются модели Lada. Они занимают три первые строчки рейтинга. На первом месте среди хэтчбеков находится вазовская «девятка». В России таких машин насчитывается 797 тыс. экземпляров.

Далее с небольшим отрывом идет Lada 2114. Их в стране 777 тыс. единиц. Замыкает тройку лидеров Lada 2112 с результатом в 468 тыс. штук.

На четвёртом и пятом местах соответственно разместились «Ока» (368 тыс. ед.) и Renault Sandero (348 тыс. ед.).

Напомним, по итогам сентября 2020 года самым популярным в России хэтчбеком по цене до 1 млн рублей стала отечественная Lada Granta.

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