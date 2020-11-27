Казань, , 10:55 — REGNUM В Татарии депутаты Госсовета отклонили региональный законопроект о внесении изменений в закон РТ «О дополнительных ограничениях времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории Республики Татарстан и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Татарстан». Согласно документу, в республике устанавливается запрет на розничную продажу алкогольной продукции для нежилых помещений в многоквартирных домах.

В настоящее время разрешена реализация алкоголя в многоквартирных домах, если только вход не со стороны двора такого дома. По мнению депутатов, действующий запрет не создаст условий для снижения потребления алкоголя «у дома».

Предполагаемый проект закона может повлиять на предпринимателей и сократить торговые объекты на 25%, что приведет к снижению налоговых поступлений в республиканский бюджет. Действующие торговые точки, закрывшись, увеличат уровень безработицы.

По мнению председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина, «одним запретом проблему не решить». Он предложил создать рабочую группу, которая изучит этот вопрос.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии за 9 месяцев 2020 года сотрудники Госалкогольинспекции проверили порядка 7 тыс. объектов алкогольного рынка. Выявлено 2 933 нарушения законодательства в сфере оборота алкогольной продукции у 2 404 субъектов.

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