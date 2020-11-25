Казань, , 15:50 — REGNUM В Татарии за 9 месяцев 2020 года сотрудники Госалкогольинспекции проверили порядка 7 тыс. объектов алкогольного рынка. Выявлено 2 933 нарушения законодательства в сфере оборота алкогольной продукции у 2 404 субъектов. Об этом заявил руководитель ведомства Жаудат Ахметханов.

С его слов, изъято из незаконного оборота 19 120 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции. Массовые изъятия произвели в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамском районе. Сумма административных штрафов составила 41,45 млн рублей.

В республике принимают сообщения о нарушениях на алкогольном рынке, опубликованных в государственной информационной системе «Народный контроль». По состоянию на 1 октября было опубликовано 1 480 обращений из 42 муниципалитетов. Заявителям за подтвердившиеся сведения выплачено около 450 тыс. рублей. Эффективность мероприятий по рассмотрению обращений через ГИС «Народный контроль» составила 25%, подчеркнул глава Госалкогольинспекции по РТ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, Роспотребнадзор Татарии за девять месяцев текущего года провел 108 контрольно-надзорных проверок в отношении субъектов, реализующих алкогольную продукцию. За это время проверили 154 торговых объекта. Нарушения выявлены на 118 объектах, или 76,6% от общего числа, проверено около 2,5 тыс. декалитров алкогольной продукции, в том числе импортной — 628,5 декалитра.

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