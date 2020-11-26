Москва, , 15:24 — REGNUM Индексация пенсий работающим пенсионерам потребует до 350 млрд рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 ноября, об этом заявил депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ).

«Индексация пенсий работающим пенсионерам, которая потребует всего около 340−350 млрд рублей, это вполне реализуемая и доступная мера. О ней заикнулась «Единая Россия», вроде как в рамках, я так понимаю, очередного предвыборного цикла», — сказал Куринный.

«Справедливая Россия» инициировала процедуру обращения в Конституционный суд по вопросу индексации пенсий работающим пенсионерам. Для инициирования обращения в Конституционный суд необходимы подписи 90 из 450 депутатов Госдумы. «Справедливая Россия» располагает 23 голосами, еще 43 есть у КПРФ и 40 у ЛДПР.

Ранее были одобрены поправки в Конституцию, которые закрепляют ежегодную индексацию пенсий в России.

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