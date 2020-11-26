Улан-Удэ, , 11:25 — REGNUM Бурятия является одним из немногих регионов, демонстрирующих положительные результаты по промышленному производству в 2020 году. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантурова, передали ИА REGNUM в пресс-служба правительства республики.

«В частности, регион в этом году показывает 108,5% роста. Это говорит о том, что развивается, в том числе, малый и средний бизнес — костяк здоровой экономики», — отметил чиновник.

По словам главы региона Алексея Цыденова, Улан-Удэнский авиазавод, «Улан-Удэстальмоста», «Улан-Удэнское приборостроительное объединение» наращивают заказы.

Последнему предприятию Фонд развития промышленности России выделит льготный займ в размере 360 млн рублей. Деньги пойдут на серийное производство полимерных наконечников для пипеточных дозаторов. Денис Мантуров добавил, что недавно объединение запустило пока опытное производство тестеров для анализов.

Как сообщало ИА REGNUM, промышленное производство в Бурятии по итогам первых девяти месяцев 2020 года выросло на 7%. В целом объём промпроизводства в ДФО снизился на 4,6% в связи с ограничениями работы предприятий из-за эпидемии.

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