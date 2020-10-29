Улан-Удэ, , 08:30 — REGNUM За первые девять месяцев 2020 года промышленное производство в Бурятии выросло на 7%, несмотря на антиковидные меры. Благодаря чему республика стала лидером по этому показателю среди регионов Дальневосточного федерального округа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на данные экспертов Восточного центра государственного планирования.

По данным центра, в целом объём промпроизводства в ДФО снизился на 4,6% в связи с ограничениями работы предприятий из-за эпидемии.

«Тем не менее несколько регионов смогли сохранить и нарастить объёмы промышленного выпуска. В первую очередь это Республика Бурятия и Магаданская область, где рост промышленного производства составил (+7,0%) и (+6,8%)», — отметили в «Востокгосплане».

В Бурятии стабильно росла как добывающая отрасль (на 11,7%), так и обрабатывающая (+8,5%). В частности, угля здесь добыли почти на 30% больше, чем в прошлом году. В сфере обрабатывающей промышленности локомотивами остаются Улан-Удэнский авиазавод» и Улан-Удэнский ЛВРЗ.