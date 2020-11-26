Чита, , 08:46 — REGNUM Власти Забайкальского края выделили из краевого бюджета 595,5 миллиона рублей на страхование неработающего населения региона. Об этом сегодня, 26 ноября, сообщает глава регионального минфина Вера Антропова.

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По её словам, на сегодняшний день финансирование составило почти 6,5 миллиарда рублей, это около 90% от общей суммы в текущем году. Всего в бюджете Забайкальского края на указанные цели в 2020 году предусмотрено семь миллиардов рублей.

Министр финансов региона добавила, что данные расходы относятся к первоочередным — их финансирование осуществляется в приоритетном порядке строго в установленные сроки.

Как уже сообщало ИА REGNUM, а 26 ноября 2020 года в Забайкалье насчитывается 31 631 безработный, уровень безработицы в регионе сократился до 6%, хотя ещё в середине сентября составлял 7,1% (на 31 июля — 5,1%).

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