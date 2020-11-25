Москва, , 21:44 — REGNUM Заявление главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что ипотечное кредитование по льготной ставке в 6,5% не нужно сохранять на длительный период, является провокационным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 ноября рассказал экономист Василий Колташов.

«Заявление Набиуллиной провокационное и в то же самое время оно говорит о низкой компетентности главы Центрального Банка Российской Федерации, которая, хотя и кое-чему научилась после шока 2014, 2015 и 2016 годов, которые во многом были устроены безграмотной и безответственной политикой команды Набиуллиной, но не всему научилась», — сказал Колташов.

По мнению экономиста, руководитель Центробанка не научилась понимать, что экономический рост создаётся, в том числе, за счет продаж недвижимости.

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