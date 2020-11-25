Лондон, , 16:38 — REGNUM Мировые цены на нефть растут четвертые торги подряд благодаря ослаблению доллара США и надеждам на начало массовой вакцинации от COVID-19.

К настоящему моменту февральские фьючерсы Brent подорожали на 51 цент (1,07%), до $48,29 за баррель. Диапазон сессии Brent составляет $47,64 — $48,61 за баррель.

Январские фьючерсы WTI выросли в цене на 54 цента (1,20%), до $45,45 за баррель. Диапазон марки — от $44,74 до $45,67 за баррель.

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