Москва, , 16:05 — REGNUM В России нужно не адаптировать, а полностью менять систему оплаты труда и повышать налоги на богатство. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 ноября заявила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева. Так она прокомментировала идею замглавы Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева, который призвал адаптировать оплату труда в России к современным условиям и добиться оптимального соотношения постоянной и переменной составляющей заработной платы.

Зарплата Evgeny

«Найти оптимальное соотношение между постоянной и переменной составляющей зарплаты, распространив эту модель не только на бюджетный, но и на коммерческий сектор, — предложение интересное. Но! В существующую систему оплаты труда введены новации в виде многочисленных поправочных коэффициентов, направленных на учет массы нюансов работы тех, кто занят в бюджетной сфере. В результате мы получили дикую дифференциацию в сфере оплаты труда. Данная дифференциация не может быть отражена в одной плоской шкале», — пояснила эксперт.

Даже в бюджетной сфере, как сказала Мирзабалаева, приходится сталкиваться с разницей в десятки и сотни раз.

«Показатели средней заработной платы не отражают эту картину, и в первую очередь необходимы механизмы ограничения выплат высоких оплат труда (в этом случае чаще всего и злоупотребляют возможностью начисления переменной части — премий), — отметила она. — Мы становимся свидетелями неограниченных выплат руководителями себе и лояльных им сотрудникам. Тут встает вопрос и о прогрессивной шкале налогообложения. Мы говорим о 15% НДФЛ, росте налогов на богатство. В данной области налоги необходимо срочно и существенно повысить. Систему оплаты труда нужно не адаптировать, а менять».

При этом Мирзабалева подчеркнула, что в коммерческом секторе несколько другие механизмы регулирования — чаще применяются бестарифные системы оплаты труда.

«Здесь речь может идти об усилении роли профсоюзов в регулировании оплаты труда, учете продолжительности и интенсивности труда, соблюдении минимальных гарантий, обозначенных в Трудовом кодексе», — сказала доцент.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок заявил, что сложившаяся в РФ система оплаты труда, в которой переменная составляющая зачастую не ниже постоянной, обладает как плюсами, так и минусами.

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