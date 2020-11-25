Ростов-на-Дону, , 11:24 — REGNUM В Ростове-на-Дону старинный особняк 1902 года постройки вновь выставят на торги. Доходный дом Сариевых сильно пострадал от огня в ночь на 23 ноября. Огонь прошёлся по площади 450 кв. метров. На пятом этаже рухнули перекрытия.

Здание, которое находится в муниципальной собственности, будет выставлено на торги «в целях выполнения решения городской думы», пишет «Интерфакс». Общая площадь помещений составляет почти 1,4 тыс. кв. метров.

ИА REGNUM сообщало, что покупатель особняка вместе с покупкой берёт на себя обязательство отреставрировать здание до 2024 года. В случае нарушения условий собственнику грозит штраф — 100% от суммы сделки.

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