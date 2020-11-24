Москва, 24 ноября 2020, 12:34 — REGNUM Основной причиной увеличения состояния главы компании Tesla Илона Маска стал рост капитализации Tesla. В январе 2020 года она составляла менее $100 млрд, а сейчас оценивается примерно в $500 млрд, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Эдуард Мане. Мальчик, пускащий мыльные пузыри (фрагмент). 1869
Эдуард Мане. Мальчик, пускащий мыльные пузыри (фрагмент). 1869
«Не стоит преувеличивать эти цифры, это не реальные деньги, а по большому счету виртуальные — капитализация доли Маска на бирже.
Если бы он захотел продать свою долю, то вряд ли нашел бы покупателя примерно на эту сумму. Никто не знает — пузырь Tesla или нет, каждый решает сам. Я бы эти акции не купил.
Но акции растут в цене, только когда их покупают. А Tesla — это так называемые модные бумаги, их выбирает молодежь по всему миру.
Мне кажется, нужно предпочесть национальных чемпионов своих секторов с хорошими дивидендами или денежными потоками. В России это, например, «Сбер».
Дивидендная доходность 9%, плюс «Сбер» в наибольшей степени выиграет от восстановления экономики после пандемии COVID-19», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Илон Маск, возглавляющий американские компании Tesla и SpaceX, поднялся на второе место в рейтинге богатейших людей мира, потеснив одного из основателей Microsoft Билла Гейтса.

Читайте также: Илон Маск оттеснил Билла Гейтса со второго места в рейтинге богачей