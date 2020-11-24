Москва, , 10:52 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме подготовили свои поправки в проект федерального бюджета на 2021−2023 годы.

В их числе — полное сокращение зарезервированных расходов на материальное стимулирование федеральных государственных гражданских служащих на 199 млрд 331 млн 186,4 тыс. рублей, увеличение на 3,85 млрд рублей, до уровня 2020 года расходов на жилищно-коммунальное хозяйство; увеличение на 500 млн рублей расходов на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали.

Парламентарии также настаивают на увеличении расходов на национальную оборону на 20 млрд рублей, а также на увеличение на 12 млрд рублей расходов на образование для доведения их доли в общем объеме расходов до 7% ВВП.

Кроме того, среди предложений депутатов — увеличение на 10 млрд рублей расходов на обеспечение сбалансированности бюджетов субъектов РФ для финансирования их социальных полномочий.

Во фракции также настаивают на полном сокращении зарезервированных расходов на материальное стимулирование федеральных государственных гражданских служащих на 199 млрд 331 млн 186,4 тыс. рублей.

Для сравнения, предложения «Единой России» «стоят» около 14 млрд рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума 24 ноября во втором, основном чтении обсудит проект федерального бюджета на 2021−2023 годы.

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