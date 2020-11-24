Шэньян, Китай, , 06:35 — REGNUM Китайская компания Huachen Automotive Group Holdings перешла к этапу реструктуризации при банкротстве, сообщает агентство Синьхуа.

Муниципальный промежуточный народный суд Шэньяна в провинции Ляонин на северо-востоке Китая принял заявление о реструктуризации компании Huachen Automotive Group Holdings, которое было подано кредитором.

Государственный конгломерат является материнской компанией Brilliance China Automotive Holdings, которая объединилась с немецким автопроизводителем BMW для создания совместного предприятия BMW Brilliance Automotive в 2003 году.

Источники в Huachen Automotive Group сообщили, что реструктуризация коснется только ее собственных брендов, а все ее совместные предприятия с BMW и Renault не пострадают.