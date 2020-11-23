Москва, , 16:09 — REGNUM В российском банковском секторе сложилась достаточно напряженная ситуация. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Юрий Твердохлеб. Так он прокомментировал прогноз, согласно которому в РФ до 35 банков могут в скором времени расстаться со лицензиями.

«Я не думаю, что можно ожидать массового отзыва лицензий у банков. Очевидно, что ситуация в банковском секторе достаточно напряженная из-за снижения экономического роста и экономической активности на фоне пандемии, — пояснил Твердохлеб. — Центробанк недавно заявил, что активная фаза расчистки банковского сектора закончена. Я думаю, что ЦБ в своей деятельности сейчас больше нацелен не на отзыв лицензий, а на санирование банков, поддержку, где это возможно. Другое дело, когда речь идет об отзыве лицензий на фоне нарушения законодательства со стороны банка. Но это спрогнозировать очень сложно».

Как пояснил Твердохлеб, если говорить о возможных отзывах лицензий, то сейчас в зоне риска в большей степени находятся малые и средние банки.

«Поэтому вряд ли отзыв лицензий даже у нескольких из них явно скажется на стабильности всей банковской системы», — добавил он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов объяснил, каково самочувствие российской банковской системы.

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