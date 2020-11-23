Нур-Султан, , 14:50 — REGNUM В Казахстане курс доллара США сократился на 2,37 тенге, до 425,6 тенге по итогам вечерних торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 23 ноября.

Курс евро сократился на 3,3 тенге, до 505,5 тенге, российского рубля — до 5,6137 тенге, китайского юаня — на 0,13 тенге, до 65,07 тенге. Обменные курсы Алма-Аты продают доллар в среднем за 427,47 тенге, покупают — за 425,86 тенге.

Ранее директор монетарных операций Национального банка Казахстана Нуржан Турсунханов прокомментировал ослабление курса тенге. По его словам, давление на валюты в развивающихся странах продолжает оказывать ситуация на мировых рынках, связанная с ограничительными мероприятиями.

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