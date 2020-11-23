Москва, , 14:27 — REGNUM Одна из причин того, что в российском банковском секторе каждый год закрывали от 50 до 100 банков, заключается в чрезмерно жесткой политике Центрального банка РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября заявил председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике, член Генерального Совета «Партии дела» Владимир Гамза. Так он прокомментировал результаты исследования, которое показало, что в России в течение ближайших четырех кварталов лицензии могут отозвать у 35 банков.

Банк Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы и без кризисов закрывали каждый год от 50 до 100 банков. А сейчас, очевидно, кризис очень серьезный, и я не нисколько не исключаю, что порядка 10% банков могут расстаться с лицензиями. Понятно, что в основе лежит длящийся с 2014 перманентный кризисный период. Он то затухает, то снова разгорается. И понятно, что банки накапливают плохие активы в результате кризисных явлений и поэтому теряют и доходность, и ликвидность, — сказал Гамза. — Конечно, достаточно большую роль сыграла и политика Центрального банка РФ по «очищению» банковской системы. Я не одобряю многие действия ЦБ РФ по закрытию кредитных организаций лишь на основании показателей баланса, оценки кредитного портфеля, состояния ликвидности. Очевидно, что многие добросовестные банки пострадали не потому, что они занимались чем-то нехорошим, а просто в силу того, что кризис длится уже шесть лет».

Поэтому, как пояснил Гамза, еще одна причина отзыва лицензий — это чрезмерно жесткая политика ЦБ РФ, направленная на отзыв лицензий по формальным основаниям.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что Банк России, выполняя задачу эффективного контроля за деятельность финансовых институтов и заботясь о клиентах банков, проводит политику целенаправленного удаления с финансового рынка недобросовестных и слабых, не способных выполнять свои обязательства кредитных учреждений.

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