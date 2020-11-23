Москва, , 14:21 — REGNUM Псковская область получит финансирование с целью поддержки высокотехнологичных направлений медицины и модернизации социальной инфраструктуры. Об этом заявил президент России Владимир Путин 23 ноября в ходе встречи с губернатором области Михаилом Ведерниковым в режиме видеоконференции.

Ведерников рассказал главе государства об острой ситуации в приграничных районах области — Гдовском, Печорском, Пыталовском, Себежском. Капитальный ремонт и реконструкция нужны 80% учреждений социальной сферы. Это деревянные школы с печным отоплением и районые больницы, которые не ремонтировали десятки лет.

«Соседи, конечно, смотрят, и хотелось бы в первую очередь на этих территориях привести эти объекты в соответствие», — сказал губернатор.

Он добавил, что областные власти хотят обеспечить новым оборудованием районные больницы. Это позволит выявлять на ранних стадиях онкологические заболевания, болезни сердца и сосудов. В регионе один из самых высоких показателей по смертности от таких болезней.

«Обязательно проработаем, и поддержка будет», — заверил губернатора Путин.