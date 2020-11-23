Чита, , 13:45 — REGNUM Медицинские работники, оказывающие помощь больным COVID-19, получили ещё почти 145 миллионов рублей. Об этом сообщила руководитель регионального минфина Вера Антропова. Слова чиновницы приводит официальный сайт правительства Забайкалья.

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«Очередные заявки от Минздрава на сумму 144,4 миллиона рублей за ноябрь мы профинансировали в полном объеме. Всего с начала данных выплат на указанные расходы мы направили около 930 миллионов рублей», — уточнила Вера Антропова.

Всего Забайкальский край из резервного фонда Правительства РФ на данные выплаты получил 938,2 миллиона рублей. Таким образом, на сегодняшний день расходы на выплаты стимулирующего характера медицинским работникам профинансированы на 99%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, инициатива поддержать медицинских и социальных работников, контактирующих с больными COVID-19, принадлежит президенту России Владимиру Путину. Кроме того, выплаты получают специалисты, находящиеся в зоне риска заражения (эпидемиологи, рентгенологи и другие сотрудники медорганизаций в случае подтверждения коронавируса у пациентов).

По состоянию на 23 ноября причина смерти от COVID-19 официально подтверждена ещё у шестерых жителей Забайкалья. Общее число жертв нового вируса там составило уже 273 человека (+11 за выходные дни).

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