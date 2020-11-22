Москва, , 10:11 — REGNUM Решение президента России Владимира Путина подписать указ о продлении до 31 декабря 2021 года отдельных специальных экономических мер против стран, установивших санкции в отношении РФ, вызвало споры в интернете. Граждане оставили свои комментарии 21 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

Рикошет Александр Горбаруков © ИА REGNUM

"Предлагаю наступить на горло гидре американского империализма, запретить в России Макдональдс, Пепси и Кока колы. Вот тогда завоют. Ну и ввоз импортных машин, для усиления децибелов», — написал Семён Х.

Другие пришли к выводу, что санкции и соответствующие контрмеры сыграли позитивную роль в становлении российского сельского хозяйства. Граждане уверены, что если бы данная ситуация сложилась раньше, то самообеспечение России собственными товарами было бы намного более всеобъемлющим.

«Я наблюдаю эти годы, как оживает сельское хозяйство, какая техника на полях, и только сожалею, что возраст уже не позволяет. Случись такое в году 2004, я бы работать в Москву не поехал», — пишет пользователь под псевдонимом «Тамбовский волк».

Тем не менее, многие оказались не впечатлены контрсанкциями со стороны Российской Федерации. Граждане уверены, чтобы вводить обратные меры необходимо подняться до того уровня производства, которым обладает та страна, на которую накладывают санкции.

«Мы им не будем экспортировать Жигули. Пускай ездят на своих качественных БМВ, Мерседесах, Фордах и не знают горя», — поделился Ленар Д.

Напомним, 21 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о продлении до 31 декабря 2021 года отдельных специальных экономических мер против стран, установивших санкции в отношении РФ.