Москва, , 20:24 — REGNUM ВВП России за период с января по сентябрь 2020 года сократился на 3,5% в годовом выражении. Такую предварительную оценку представил 20 ноября Росстат.

На минувшей неделе ведомство опубликовало данные по динамике ВВП в III квартале, согласно которым снижение показателя замедлилось до 3,6% в годовом выражении с 8% во II квартале. При этом оценку за январь-сентябрь Росстат не публиковал.

Представленные сегодня Росстатом данные совпали с расчётами Минэкономразвития, которое ранее также оценило сокращение ВВП за девять месяцев 2020 года в 3,5%.

По итогам 2020 года, согласно прогнозу Минэкономразвития, ВВП страны сократится на 3,9%, а в 2021 году ожидается рост показателя на 3,3%.

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