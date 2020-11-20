Москва, , 16:55 — REGNUM Южная Корея создает специальный фонд, предназначенный для совместной работы с Россией в области водородной энергетики, сообщил 20 ноября журналистам посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от РФ Николай Корчунов.

Об этом было заявлено на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

«Вчера у меня были консультации с директором департамента МИД Республики Корея, меня проинформировали, что корейское правительство приняло решение о формировании специального фонда для взаимодействия с Россией в области водородной энергетики», — сказал Николай Корчунов.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре текущего года правительство РФ утвердило план мероприятий по развитию водородной энергетики на период до 2024 года, определив в нем комплекс мер по формированию и развитию этой энергетической отрасли.

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