Чунцин, Китай, , 03:42 — REGNUM Два грузовика, перевозящие материалы для трубопровода, вышли из города центрального подчинения Чунцнина на юго-западе Китая по направлению к Казахстану, запустил восьмую автомобильную трансграничную грузовую линию в городе, сообщает агентство Синьхуа.

Пройдя 5900 км грузовики должны пройти через переход Алатау, являющийся крупнейшим сухопутным портов в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая и прибыть на место назначение в течение примерно 12 дней.

Новая линия еще больше увеличит объемы торговли между западным Китаем и Туркестаном, поскольку ожидается, что через этот город будет транспортироваться больше товаров в страны Туркестана, отметил генеральный директор Чунцинской автомобильной логистической базы Лю Гунфэн.

Чунцин запустил трансграничную автомобильную грузовую службу в 2016 году. На сегодняшний день более 4500 грузовиков перевезли товары на сумму около 2,67 млрд юаней (около $407 млн) в такие страны, как Камбоджа, Сингапур, Таиланд и Узбекистан.

Чунцин является внутриматериковым городом Китая, находящимся на новом витке кампании открытия экономики Китая. Объемы его внешней торговли выросли на 11,4% процента в годовом исчислении до почти 461,4 млрд юаней в первые три квартала этого года.