Москва, , 15:39 — REGNUM У рубля есть потенциал для устойчивой стабилизации и даже укрепления, но, к сожалению, против российской национальной валюты работает очень много факторов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 ноября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

«Потенциал для устойчивой стабилизации и даже укрепления российской валюты в ближайшие годы действительно есть, но в то же время есть много факторов, негативно влияющих на валютный курс рубля, — сказала Степанова. — К сожалению, таких факторов против рубля очень много. Долгосрочный устойчивый тренд стабилизации цен на нефть пока не наблюдается. Напротив, краткосрочные и долгосрочные прогнозы, в том числе с учетом тренда на распространение «зеленой» экономики, снижают оптимизм по поводу роста цен на углеводороды».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Степанова рассказала, каким может быть курс рубля в ближайшие годы.

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