Пекин, , 06:08 — REGNUM Центральный паритетный курс китайской валюты укрепился на 109 базовых пунктов по отношению к доллару США, сообщает 19 ноября агентство Синьхуа.

По данным Системы внешней торговли Китая, курс китайской валюты составил 6,5484 юаня за доллар США. На спотовом валютном рынке Китая юаню разрешается повышаться или понижаться на 2% относительно центрального паритета на каждый торговый день.

Центральный паритетный курс юаня по отношению к доллару США основан на средневзвешенных ценах, предлагаемых маркетмейкерами на каждый рабочий день перед открытием межбанковского рынка.

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