Москва, , 16:47 — REGNUM Доллар в 2021 году будет падать из-за применения вакцины против коронавируса, а также из-за принятого ФРС пакета стимулирующих мер. Об этом 18 ноября сообщил корреспонденту ИА REGNUM финансовый эксперт, инвестор и предприниматель Ян Марчинский.

«По прогнозам банка Citigroup, в 2021 году доллар будет падать в связи с распространением вакцин от коронавирусной инфекции. Клинические испытания Moderna Inc подтвердили, что вакцина эффективна на 94,5% и сможет предотвратить распространение COVID-19. Однако нельзя утверждать, что это единственная причина дальнейшего ослабления доллара в сравнении с другими валютами. С 2014 года доллар укреплялся по отношению к европейским валютам, когда страны Европы стали накачивать экономику дешевыми деньгами для преодоления последствий кризиса. К такому же решению прибегли власти США в связи с COVID-19. В марте ФРС приняла пакет стимулирующих экономику мер на $2 трлн для выкупа активов, а сейчас еще хотят на $1,8 трлн якобы для сохранения рабочих мест и смягчения последствий. Однако это все сомнительно и, проводя такую фискальную политику, власти намереваются лишь улучшить для американских производителей ситуацию на мировом рынке», — сказал эксперт.

Не следует ожидать и того, что падение доллара сдержит обесценивание рубля, отметил Марчинский:

«В первую очередь это связано с серьезными последствиями пандемии, которая до сих пор не отступает. Некоторое оживления рынка труда наблюдалось летом, но он все еще не восстановился до уровня начала 2020 года. Кроме того, вряд ли в ближайшее время стоит говорить о стабилизации мирового рынка нефти или значительном повешении цен на сырьевые товары, даже несмотря на то, что цена нефти Brent выросла на 4% на фоне новостей о вакцине от COVID. Вероятней всего это временное явление. Число индивидуальных предприятий и юридических лиц, которые входят в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, в сравнении с ноябрем прошлого года сократилось на 222 тыс. по состоянию на 10 ноября 2020 года. Эксперты оценивают убытки, которые понес малый и средний бизнес, в 1 трлн рублей. Однако следует понимать, что если снова будут вводить строгие ограничительные меры, то бизнес вряд ли это переживет, так как ресурсов у него больше нет».