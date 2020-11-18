Саратов, , 15:41 — REGNUM В областном центре до конца 2021 года планируют построить и ввести в эксплуатацию три крупных объекта — поликлинику в поселке Юбилейный, дома для работников новой инфекционной больницы в поселке Елшанка и физкультурно-оздоровительный комплекс «Газовик» в поселке Солнечный-2. Об этом 18 ноября сообщил губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

В настоящее время в поселке Юбилейный идет проектирование поликлиники на 500 посещений. Ориентировочная стоимость объекта — 550 млн рублей. В поселке Елшанка до конца 2021 года построят три 8-этажных дома для сотрудников инфекционной больницы. Медики получат 192 квартиры. Пока формируются земельные участки под их строительство. Для завершение возведения ФОК «Газовик» объект с 1 января 2021 года передадут от «Газпрома» в региональную собственность. Составляется смета оставшихся работ до ввода спорткомплекса. В феврале можно начать конкурсные процедуры.

«Это дорогостоящие проекты, очень важные для жителей города. Нужно утвердить дорожную карту по каждому из них. Все три объекта необходимо завершить до конца 2021 года», — поручил глава региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратове в 2020 году начнут строительство домов для работников скорой помощи. Возводить жилье в микрорайоне Елшанка намерены на месте снесенных бараков по улице Клубной. Здесь появятся дома для выпускников медколледжей и вузов, которые начнут трудовую деятельность на подстанциях скорой помощи Ленинского, Кировского и частично Фрунзенского районов. Для сотрудников на других подстанциях Октябрьского и Заводского районов построят дом на улице Шелковичной.

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