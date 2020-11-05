Саратов, , 15:56 — REGNUM В столице Саратовской области в 2020 году начнут строительство домов для работников скорой помощи. Об этом 5 ноября во время визита в регион заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

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Возводить жилье в микрорайоне Елшанка намерены на месте снесенных бараков по улице Клубной. Здесь появятся дома для выпускников медколледжей и вузов, которые начнут трудовую деятельность на подстанциях скорой помощи Ленинского, Кировского и частично Фрунзенского районов. Для сотрудников на других подстанциях Октябрьского и Заводского районов построят дом на улице Шелковичной. Новостройки будут двухэтажными с площадкой под автопарковку.

Министр здравоохранения области Олег Костин надеется, что с помощью служебного жилья Саратов станет привлекателен для специалистов из других регионов.

В настоящее время из-за отсутствия кадров в регионе не могут сформировать бригаду неотложек. Не хватает 70% сотрудников, ситуация патовая, отметил Володин.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области, несмотря на повышение зарплаты водителям, строительство дома для медработников, организацию набора студентов колледжей и активной работы среди старшекурсников медвузов и их трудоустройство врачами на станциях скорой медпомощи, для полного восстановления кадрового дефицита потребуется несколько лет.

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