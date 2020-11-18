Москва, , 13:50 — REGNUM То, что мир срывается в глобальную депрессию, было понятно и до пандемии коронавируса, так как об этом говорили все специалисты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 ноября заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал высказывание министра финансов РФ Антона Силуанова, который сказал, что власти РФ готовились к падению цен на нефть, но не к закрытию целых секторов экономики из-за коронавируса.

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"Вообще все специалисты давно говорили о том, что мир срывается в глобальную депрессию. Да, конкретно коронавирус прогнозировать было нельзя. Но то, что будет что-то, было понятно. Все модели и прогнозы показывали это, — сказал Делягин. — В конце концов, Обама начал расчленять мировую экономику еще до Трампа соглашениями о транстихоокеанском и трансатлантическом партнерстве. Коронавирус был неожиданностью, но то, что в 2020 году будут проблемы и неприятности, было ясно. А Силуанов сначала игнорирует реальность, а потом говорит, что реальность оказалась для него неожиданной».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее высказывания Силуанова жестко раскритиковал экономист Михаил Хазин.

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