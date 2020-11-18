Москва, , 12:27 — REGNUM Регионы России должны иметь право вводить туристический сбор. Об этом 18 ноября заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко главе Ростуризма Зарине Догузовой на «правительственном часе» в Совете Федерации.

Валентина Матвиенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«В своё время именно Совет Федерации инициировал введение туристического сбора. В итоге всё это как-то вот так перевернули, назвали это курортным сбором, дали возможность экспериментально только некоторым субъектам», — заявила Матвиенко.

«Вот я полагаю, что вы должны инициировать… у меня был разговор на эту тему в правительстве, что надо создать закон о туристическом сборе, который позволяет субъектам его применять. Не обязывает, а позволяет! Если 50 рублей будет, условно, курортный сбор на одного человека, это не чувствительно будет для туриста. Это мировая международная практика. Но это будут целевые средства, которые как раз и пойдут на сохранение памятников культуры и архитектуры, на развитие туристической инфраструктуры. И от этого тоже не нужно отказываться», — указала она.

По её словам, на пути развития внутреннего туризма сделано много, но недостаточно.

«Сегодня, в ходе нашего обсуждения, мне не очень понравилось, что в основном и вопросы, и просьбы — поддержка, дотации, льготы… коллеги, это нужно, безусловно. Но самое главное в национальном проекте — создать мотивацию и механизмы, инструменты привлечения частного бизнеса к развитию инфраструктуру туристической. У нас с этим огромные проблемы», — отметила Матвиенко.

«Запрос есть, а достойного ответа пока нет», — добавила она.

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