Пекин, , 03:55 — REGNUM Продажи пассажирских автомобилей в Китае продолжили расти в октябре на фоне лучшего, чем ожидалось, восстановления экономики страны, сообщает агентство Синьхуа.

Розничные продажи пассажирских транспортных средств в Китае, включая седаны, спортивные автомобили, минивэны и многоцелевые транспортные средства выросли на 8% в годовом исчислении до 1,99 млн единиц в октябре, сообщили в Китайской ассоциации пассажирских автомобилей.

В октябре продажи выросли на 4,1% в месячном исчислении благодаря эффективному продвижению местных продаж и позитивной ситуации на рынке, сообщили в ассоциации. Автомобильная промышленность Китая постепенно продолжает улучшать показатели после эпидемии COVID-19.