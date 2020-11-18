Тегеран, , 08:53 — REGNUM 17 ноября министр торговли, туризма и телекоммуникаций Сербии Татьяна Матич и посол Ирана в Белграде подчеркнули необходимость развития коммерческого сотрудничества. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В ходе встречи Матич заявила, что помимо обсуждения соглашения о свободной торговле и проведения заседания совместной комиссии важно договориться о совместной платежной системе, что является ключом к продолжению сотрудничества между двумя странами.

«Мы стремимся развивать торговое и туристическое сотрудничество с Ираном, и мы надеемся, что взаимное сотрудничество расширится, как только проблема, связанная с пандемией COVID-19, будет устранена», — сказала она.

Посол Ирана Хасан Рашидпур, в свою очередь, отметил сильную политическую волю к сотрудничеству с Сербией, заявив, что помимо отмены виз также важно наладить прямое авиасообщение между двумя столицами.

«Мы всегда придавали особое значение Сербии в Балканском регионе», — подчеркнул он, сообщив, что потенциал двух стран может быть использован для развития комплексного сотрудничества в дальнейшем.