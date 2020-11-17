Москва, , 13:08 — REGNUM Рынок энергоносителей 17 ноября замер в ожидании появления итогов со встречи министров стран ОПЕК+, договорившихся в апреле об ограничениях нефтедобычи для восстановления нарушенного пандемией баланса спроса и предложения. Котировки марки Brent консолидируются немногим выше $43,80, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Накануне котировки подскочили на 3% и поднимались в район $45. на фоне новостей от разработчика вакцины против COVID-19 компании Moderna о ее достигнутой высокой эффективности в 94,5%.

Вместе с новостями от ее конкурента Pfizer, которая на прошлой неделе также сообщила о прогрессе в этой важной задаче, участники рынка переключили внимание на перспективы начала массовой вакцинации во II квартале 2021 года и постепенный возврат мобильности населения и характерного до пандемии для него потребительского поведения.

Внесли свою лепту и комментарии представителей команды предполагаемого следующего президента США Джо Байдена, которые отметили, что общенациональный локдаун не ожидается.

На сегодняшний день к подобным мерам прибегают власти отдельных штатов, в Европе идут спекуляции об ужесточении и продлении сроков введенных мер, в частности в Германии.

Но рынок пока не фокусируется на рисках давления на глобальное потребление. Меньший эффект производит и дальнейший рост добычи в Ливии, который к текущему моменту достиг 1,2 млн барр./сутки. Показатель прибавил порядка 1 млн барр./сутки почти за два месяца с момента заключения перемирия в этой стране.

Дальнейшая диспозиция рынка зависит от исхода двухдневного заседания комитета ОПЕК+. В понедельник появилась информация о рассмотрении варианта переноса планового повышения добычи на 1,9 млн барр./сутки с января на три-шесть месяцев.

Ранее рынок ожидал, что участники соглашения согласятся только на трехмесячную отсрочку. Подтверждение оптимистичного варианта способно продлить текущий восходящий импульс с повторением $45 по сорту Brent и появлением шансов обновить постковидный максимум в $46.

В противном случае станет возможным вариант продолжения широкой консолидации с откатом в район $41,50−42», — считает эксперт.

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