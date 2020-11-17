Санкт-Петербург, , 11:54 — REGNUM В Санкт-Петербурге и Ленинградской области для предпринимателей могут ввести единый тариф на электроэнергию. Это будет означать рост цен на электричество для петербургских потребителей и снижение их для областных.

В сети появилось письмо, на котором уже стоит виза президента Владимира Путина. Ожидается, что упомянутые меры создадут «конкурентные условия для равномерного распределения по субъектам РФ энергоемких инвестиционных проектов». В качестве успешных прецедентов такой синергии упомянуты Краснодарский край и Адыгея, а также Тюменская область, ХМАО и ЯНАО.

Расчет указывает на «значительный положительный эффект при минимальном росте тарифов в ряде субъектов» в случае объединения тарифного регулирования, говорится в документе.

Так, подсчитали в Москве, объединение регулирования Петербурга и Ленобласти приведет к снижению тарифов в Ленобласти «не менее чем на 6%» при росте для Северной столицы на 2% к показателям 2020 года.

«При этом снижение тарифов на высоком уровне напряжения составит 20%, что позволило бы оказать поддержку крупнейшим налогоплательщикам Ленинградской области и предотвратить их уход из централизованной энергосистемы на собственные объекты генерации», — уточняется в письме.

Еще в документе идет речь об объединении тарифного регулирования Калмыкии и Ростовской области, Тывы и Иркутской области, Алтая и Алтайского края.

Однако в Смольном к идее относятся прохладно, утверждает портал 47news со ссылкой на источник, близкий к энергетическому блоку петербургского правительства, по словам которого «цифры минус 6% и плюс 2% неизвестно откуда взялись», так как Смольный сам «обсчитывал эту историю» и пришел к выводу, что если для рядовых петербуржцев тариф незначительно снизится, то для промышленности «скакнет чуть ли не на 17% за год».

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