Москва, , 08:15 — REGNUM По итогам дня 16 ноября нефть марки Brent подорожала на 2,945, до $43,94 за баррель. На европейской сессии цена повышалась до $44,64 на фоне новостей от компании Moderna, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Компания заявила, что ее экспериментальная вакцина на 94,5% эффективна в предотвращении COVID-19.

Рост котировок был сдержанным, потому что на прошлой неделе компания Pfizer сообщила, что ее вакцина эффективна более чем на 90%. Участники рынка ждут начала продаж вакцин и вакцинации людей.

Также рынок получал поддержку от ожиданий, что ОПЕК+ отложит запланированное на январь восстановление добычи на фоне второй волны пандемии.

17 ноября ОПЕК+ пройдет заседание министерского комитета, который может рекомендовать изменения в квотах на добычу, когда все министры соберутся 30 ноября и 1 декабря. Министры обсуждают отсрочку на три-шесть месяцев.

Сегодня, 17 ноября, на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется по $44,08 за баррель. Покупатели встретили сопротивление на уровне $44,50.

Внешний фон позитивный, поэтому ничего не мешает цене вернуться к уровню $45,27 (максимум от 11 ноября). Для продолжения роста необходимо снижение индекса доллара с открытия торгов в Европе.

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