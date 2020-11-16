Москва, , 16:00 — REGNUM На торгах в Европе 16 ноября нефть сорта Brent подорожала на 3,33%, до $44,08 за баррель. Покупатели настроены взять уровень $45, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Нефтяная вышка lalabell68

«Несмотря на негативные новости по Брекзит, покупатели смогли пройти сопротивление $43,50.

Цена не растет на слухах, что производитель лекарств Moderna объявит о положительных результатах своей вакцины против коронавируса на этой неделе.

Дополнительная поддержка исходит от ожиданий, что ОПЕК+ на очередном заседании будут рассматривать сокращение добычи нефти для стабилизации нефтяного рынка во время пандемии и жестких ограничительных мер.

Сегодня к вечеру есть все основания увидеть цену за баррель Brent на уровне $42,20 к закрытию европейской сессии», — считает эксперт.

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