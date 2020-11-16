Москва, , 03:43 — REGNUM Арбитраж Москвы удовлетворил иск Росавиации к ООО «Трансстроймеханизация» и взыскал с последнего свыше 871 млн рублей неустойки. Вердикт может быть оспорен, передаёт ИА REGNUM.

В основе дела лежал контракт от 2015 года на реконструкцию аэропортового комплекса «Новый» (Хабаровск), по которому работы были затянуты.

«В соответствии с календарным распределением объёмов и стоимости работ, определенным в приложении №1 к контракту, подрядчик обязан был 1.12.2015 года выполнить работы по контракту в полном объеме. По состоянию на 23.03.2020 года работы по контракту в полном объёме не выполнены», — отмечалась в материалах дела позиция истца.

В связи с неисполнением обязательств в срок Росавиация потребовала выплаты неустойки.

Судья, заслушав доводы сторон, иск удовлетворил полностью, взыскав «в пользу Федерального агентства воздушного транспорта неустойку в размере 871 173 754 рублей 61 копейки».

На официальном сайте компании «Трансстроймеханизация» уточняется, что она создана 15 лет назад — в июле 2005 года для строительства и реконструкции транспортной инфраструктуры России. На её счёту ряд крупных проектов, в том числе по реконструкции аэродромных комплексов.

По данным ЕГРЮЛ, ООО с конца октября 2020 года на 100% принадлежит московскому АО «Дороги и мосты», которое было учреждено 12 октября 2020 года. Ранее ООО «Трансстроймеханизация» связывали с миллиардером Аркадием Ротенбергом. В апреле 2020 года сообщалось о планах выделить из «Мостотреста» Ротенберга часть активов в отдельное юрлицо — АО «Дороги и мосты».