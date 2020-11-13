Москва, , 17:14 — REGNUM Для того, чтобы наказывать граждан России за непредоставление ими информации об использовании криптовалюты, сначала следует определить ее правовой статус. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 ноября заявил доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г. В. Плеханова Равиль Ахмадеев. Так он прокомментировал соответствующие законотворческие инициативы Минфина РФ.

«Центральный банк неоднократно предупреждал, что криптовалюта не является законным средством платежа на территории РФ, и сообщал о возможном мошенничестве с такими видами цифровых активов, — призвал не забывать Ахмадеев. — Кроме того, надо отметить, что в налоговом законодательстве нашей страны до сих пор не определен правовой статус криптовалюты. Поскольку действующий статус регулирования налогообложения операций с цифровыми валютами на законодательном уровне отсутствует, то и характер такого информирования в отношении налогоплательщиков не может применяться в принципе».

Как подчеркнул экономист, для того, чтобы контролирующие органы могли штрафовать людей за непредставление информации о криптовалюте, она как минимум должна быть обозначена в законах как незаконное средство платежа.

«Кроме того, чтобы обязать граждан информировать об их операциях с цифровыми активами, необходимо на уровне Налогового кодекса РФ четко конкретизировать данный порядок», — сказал Ахмадеев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, экономист Иван Денисов рассказал, что у властей РФ есть серьезные основания вводить уголовную ответственность для тех, кто будет отказываться декларировать криптовалюту.

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