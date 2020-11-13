Москва, , 16:53 — REGNUM Предложение экспертов Deutsche Bank обложить налогом тех работников, которые работают удалённо, и направить эти деньги на поддержку тех, для кого дистанционный формат занятости невозможен, выглядит очень странно. Об этом 13 ноября корреспонденту ИА REGNUM заявила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

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«С моей точки зрения, это странное предложение, так как зачастую решение работать дистанционно или в офисе работник принимает не потому, что он так захотел, а потому, что так сложились условия, в которых он должен выполнять свои обязанности, — объяснила экономист. — И конечно, даже те сотрудники, у которых есть возможность работать дистанционно, предпочтут работать в офисе, чтобы не платить налоги. Более того, если такую схему перераспределения доходов обосновывать социальной справедливостью, то это может далеко зайти. Например, до того, что надо будет выделить часть своего жилья для желающих работать удаленно, но не имеющих такой возможности».

Как подчеркнула Иванова-Швец, для России предложение экспертов из Deutsche Bank неприемлемо по многим причинам.

«Самое главное — процент удалённых работников у нас пока в разы меньше, чем за рубежом», — сказала она.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее инициативу Deutsche Bank раскритиковала старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Института права и национальной безопасности РАНХиГС Татьяна Голубева.

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