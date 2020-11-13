Москва, , 11:56 — REGNUM Жалобы граждан о росте цен на сахар поступают в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Об этом сообщил 13 ноября заместитель руководителя ведомства Павел Заборщиков.

Обращения о подорожании сахара поступают в основном в Краснодарском и Хабаровском краях, Калининградской, Ростовской, Свердловской, Московской, Калужской, Орловской и Саратовской областях, сказал Заборщиков РИА Новости.

Начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев отметил, что ни дефицита сахара, ни ажиотажного спроса на него в России сейчас нет. Цены на сахар несколько лет снижались, в последнее время мог произойти отскок.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минсельхозе РФ ждут стабилизации цен на сахар на внутреннем рынке, это должно произойти после уборки урожая. По данным Росстата, в октябре цены на сахар-песок выросли на 18,29% по сравнению с сентябрём этого года.

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