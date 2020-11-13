Новосибирск, , 11:03 — REGNUM Говорить о каких-то проектах развития сейчас сложно. Об этом заявил председатель постоянной комиссии горсовета Новосибирска по бюджету и налоговой политике Кирилл Покровский, комментируя прошедшие публичные слушания по проекту бюджета города на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

«Мы заслушали доклады главных распорядителей бюджетных средств. Следующим этапом после публичных слушаний станет рассмотрение параметров бюджета постоянными комиссиями совета депутатов и принятие или непринятие главного финансового документа в первом чтении на сессии 4 декабря, — отметил Покровский. — Ситуация с бюджетом напряженная, но рабочая. Конечно, социальная сфера всегда в приоритете и бюджет обеспечивает стабильность ее функционирования. Но говорить о каких-то проектах развития сейчас сложно».

Как сообщало ИА REGNUM, в мэрии Новосибирска накануне, 12 ноября, прошли публичные слушания по бюджету города на 2021−2023 годы. По оценке специалистов, документ будет одним из самых непростых за последние годы.

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