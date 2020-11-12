Париж, , 22:57 — REGNUM Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что правительство страны надеется выйти на уровень производства докризисного 2019 года лишь в 2022 году. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщает Le Figaro.

«Потребуется ждать как минимум до 2022 года, чтобы достичь уровня производства, сравнимого с 2019… Кризис будет долгим и тяжелым. Но эти данные могут меняться, не стоит об этом забывать», — заявил министр.

«У нас сильные экономические мощности. Я уверен в основах экономики Франции», — резюмировал он.

Напомним, 6 ноября французский президент Эммануэль Макрон представил Францию как «лучшую страну для инвестиций в Европе», выступая перед возможными иностранными вкладчиками.

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