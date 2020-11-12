Йошкар-Ола, , 21:44 — REGNUM В Марий Эл на реализацию мероприятий в рамках национальных проектов в 2021 году планируют направить 6,8 млрд рублей. Об этом говорилось в ходе заседания правительства республики.

Уточняется, что в 2022 году на нацпроекты будет выделено 8,2 млрд рублей, в 2023 году — 8,1 млрд рублей.

Кроме того, в рамках реализации индивидуальной программы развития республики на 2020−2024 годы в следующем году будет выделено 960 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития Марий Эл в целом потребуется около 12 млрд рублей, из них 5 млрд рублей составят средства федерального бюджета.

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