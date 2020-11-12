Москва, , 15:59 — REGNUM Если в России продолжится практика введения квот, то сельхозпроизводители, вероятно, будут вынуждены инвестировать в производство мяса и молока, спрос и цены на которые на внутреннем рынке постоянно растут, а предложение сокращается. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 ноября заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ибрагим Рамазанов. Так он прокомментировал новость о том, что власти РФ готовятся объявить квоту на экспорт зерна из РФ.

Франс Снайдерс. Мясная лавка. 1630-е

«Введение квоты на экспорт зерновых как временная мера обеспечения продовольственной безопасности в период непредсказуемой ситуации с COVID-19, которая спровоцировала рост мировых цен на зерновые и повысила привлекательность их экспорта, это мера, необходимая для перестраховки, — сказал Рамазанов. — Кроме того, соблюдение установленной квоты в 15 млн тонн сможет обеспечить соответствующий баланс ресурсов для внутреннего потребления».

По его мнению, введение квот на экспорт зерна Россией, основной страной-экспортером пшеницы, в сочетании аналогичными действиями других стран-экспортеров зерновых может привести к повышению цен на мировых рынках.

«Но цены на внутреннем рынке из-за введения квот на экспорт не упадут, — подчеркнул экономист. — В краткосрочной перспективе российские сельхозпроизводители не будут реагировать на введение квот на экспорт. Озимые, на которые приходится основная доля производства пшеницы, уже посеяны. В долгосрочной перспективе, если продолжится практика введения квот, сельхозпроизводители, вероятно, будут вынуждены инвестировать в производство мяса и молока, спрос и цены на которые на внутреннем рынке постоянно растут, а их предложение сокращается».

В связи с этим Рамазанов добавил, что одной из причин сокращения инвестиций в производство мяса была растущая в последнее десятилетие привлекательность экспорта зерна.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что вместо введения квот на экспорт зерна в России лучше создать внутренний рынок госзакупок у производителей на рыночных условиях, чтобы сохранить предпринимательский дух и здоровую конкуренцию.

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