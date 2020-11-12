Москва, , 13:57 — REGNUM В России рост цен на товары первой необходимости и продовольствие возможен даже в том случае, если основные игроки на рынке воздержатся от монопольных сговоров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 ноября заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина, который призвал отслеживать ситуацию с ценами на товары первой необходимости, продовольствие и лекарства.

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«Проблема заключается в том, что в существующей ситуации цены на товары расти не должны, потому что снижаются доходы населения, снижается совокупной объем спроса. Это видно по статистике, — сказал Колганов. — В частности приводились данные Сбербанка, через который проходит, наверное, около половины доходов нашего населения. И его оценки достаточно точные. Сбербанк отмечает снижение покупательской активности в большинстве сегментов. А раз спрос падает, то нет причин для повышения цен. Наоборот, продавцы в борьбе за долю на рынке должны снижать цены, предоставлять скидки и так далее».

Но, как пояснил Колганов, российский рынок довольно специфичен, и на нем довольно сильны монополистические тенденции.

«Вполне возможен такой эффект, который называется лидерство в ценах. Когда какая-то крупная фирма начинает повышать цены, то другие фирмы, не проводя никаких переговоров, тоже поднимают цены. Сговора формально нет, а цены растут, — пояснил экономист. — Такой эффект у нас отмечался в торговле бензином. И тоже самое может случиться на потребительском рынке. Поэтому исключить, что будет рост цен на некоторые виды товаров, в том числе и первой необходимости, я не могу».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Мишустин заявил, что правительству необходимо сделать всё необходимое для решения проблем граждан России в условиях распространения коронавируса.

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